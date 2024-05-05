В Черном море не наблюдается присутствие вражеских кораблей - Плетенчук

Ни вчера, ни сегодня присутствие вражеских кораблей в Черном море не наблюдалось. Корабли находятся в пунктах базирования, а задачи по охране водного района выполняет авиация. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Там (в Черном море - ред.) так же нет присутствия вражеских кораблей. Вчера не наблюдалось, утром так же. Находятся в пунктах базирования, выполняют задачи по охране водного района, применяя именно авиацию. То есть, корабли они не применяют - сказал Плетенчук.

Напомним

Оккупанты вчера провели 19 попыток штурмов на юге, что свидетельствует об активизации враг, пытаясь одержать каких-то очередных побед.