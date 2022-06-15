У Чорному морі флот росії тримає на поготові вже 20 крилатих ракет, які створюють загрозу ракетної атаки з моря
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомиляє У Чорному морі флот росії тримає на поготові вже 20 крилатих ракет, які створюють загрозу ракетної атаки з моря. Про це інформує УНН.
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Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.
2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію.
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"Не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь алгоритму і правил дій при повітряній тривозі, не піддавайтесь на інформаційні вкиди, ретельно перевіряйте джерела отримання даних, довіряйте силам оборони!" - зазначили в командуванні.
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