У Чорному морі флот росії тримає на поготові вже 20 крилатих ракет, які створюють загрозу ракетної атаки з моря

Деталі

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.

2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію.

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"Не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь алгоритму і правил дій при повітряній тривозі, не піддавайтесь на інформаційні вкиди, ретельно перевіряйте джерела отримання даних, довіряйте силам оборони!" - зазначили в командуванні.

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