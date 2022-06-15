В Черном море флот россии держит на поготове уже 20 крылатых ракет, создающих угрозу ракетной атаки с моря
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает В Черном море флот россии держит на приготовлении уже 20 крылатых ракет, создающих угрозу ракетной атаки с моря. Об этом информирует УНН.
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Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована.
2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию.
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"Не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте алгоритм и правила действий при воздушном тревоге, не поддавайтесь на информационные вбросы, тщательно проверяйте источники получения данных, доверяйте силам обороны!" - отметили в командовании.
Напомним
Военные на юге Украины уничтожили 70 решистов и 60 единиц техники врага.