У Чернігові невідомі повалили Менору: поліція шукає причетних
Київ • УНН
Сьогодні, 22 грудня, поліція Чернігова отримала повідомлення про пошкодження Менори. На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо правової кваліфікації.
У Чернігові невідомі особи повалили Менору, залишивши напис із закликом до порушення рівноправності, поліція розслідує обставини пошкодження Менори, повідомили у ГУНП у Чернігівській області у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні, 22 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідомі особи повалили Менору у Чернігові та залишили напис з закликом до порушення рівноправності громадян", - ідеться у повідомленні.
Нині на місці події, як вказано, працює слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
"Поліція вживає заходів для встановлення причетних до правопорушення", - зазначили у поліції.
