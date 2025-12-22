$42.250.09
07:25 • 2646 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 15772 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 29756 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 34054 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 41919 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 39185 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 48658 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72585 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 86672 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45804 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
У Чернігові невідомі повалили Менору: поліція шукає причетних

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Сьогодні, 22 грудня, поліція Чернігова отримала повідомлення про пошкодження Менори. На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

У Чернігові невідомі повалили Менору: поліція шукає причетних

У Чернігові невідомі особи повалили Менору, залишивши напис із закликом до порушення рівноправності, поліція розслідує обставини пошкодження Менори, повідомили у ГУНП у Чернігівській області у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 22 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідомі особи повалили Менору у Чернігові та залишили напис з закликом до порушення рівноправності громадян", - ідеться у повідомленні.

Нині на місці події, як вказано, працює слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

"Поліція вживає заходів для встановлення причетних до правопорушення", - зазначили у поліції.

19-річного львів'янина напідпитку запідозрили у пошкодженні Менори: йому загрожує штраф02.01.25, 11:25 • 29396 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Чернігів