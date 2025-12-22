В Чернигове неизвестные повалили Менору: полиция ищет причастных
Киев • УНН
Сегодня, 22 декабря, полиция Чернигова получила сообщение о повреждении Меноры. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о правовой квалификации.
В Чернигове неизвестные лица повалили Менору, оставив надпись с призывом к нарушению равноправия, полиция расследует обстоятельства повреждения Меноры, сообщили в ГУНП в Черниговской области в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 22 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что ночью неизвестные лица повалили Менору в Чернигове и оставили надпись с призывом к нарушению равноправия граждан", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия, как указано, работает следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.
"Полиция принимает меры для установления причастных к правонарушению", - отметили в полиции.
