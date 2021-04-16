У Черкасах чоловік вдарив кондуктора та втік через вікно тролейбуса

Цитата:

“Ось так тікають порушники до приїзду поліції. (Заєць, який ще й вдарив кондуктора)”, — підписав відео Хвиль.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловік був п’яний. Він відмовився оплачувати проїзд. На зауваження кондуктора щодо зовнішнього вигляду чоловік вдарив жінку по спині ногою.

Додамо

Пасажир трамвая в Дніпрі вдарив кондуктора каменем по голові після того, як відмовився платити за проїзд.

А на Харківщині не так давно водій таксі вибіг з автівки і повідомив патрульним, що пасажири погрожують йому фізичною розправою. Під час затримання правопорушників травму отримав поліцейський.