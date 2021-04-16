В Черкассах мужчина ударил кондуктора и удрал через окно троллейбуса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Черкассах мужчина, который ехал "зайцем", ударил кондуктора и удрал через окно троллейбуса. Об этом сообщил заместитель директора КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль, опубликовав видео на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Вот так уходят нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)", - подписал видео Хвыль.
Как сообщают местные СМИ, мужчина был пьян. Он отказался оплачивать проезд. На замечание кондуктора относительно внешнего вида мужчина ударил женщину по спине ногой.
Добавим
Пассажир трамвая в Днепре ударил кондуктора камнем по голове после того, как отказался платить за проезд.
А в Харьковской области не так давно водитель такси выбежал из автомобиля и сообщил патрульным, что пассажиры угрожают ему физической расправой. Во время задержания правонарушителей травму получил полицейский.