Пасажир без квитка вдарив кондуктора трамвая каменем по голові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Пасажир трамвая в Дніпрі вдарив кондуктора каменем по голові після того, як відмовився платити за проїзд. Про це повідомив заступник Дніпровського міського голови Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"Герой міста, Філоменко Олександр Сергійович 07.07.1981 року народження не захотів платити за проїзд в трамваї. Після чого витягнув кондуктора на зупинку і кілька разів ударив його каменем в голову. Зловлений", - повідомив Лисенко.
Нагадаємо, у столиці співробітниця прокуратури потрапила під трамвай.