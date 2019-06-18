Безбилетный пассажир ударил кондуктора трамвая камнем по голове

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове трамвай сбил девушку

"Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову. Изловлен", - сообщил Лысенко.

Напомним, в столице сотрудница прокуратуры попала под трамвай.