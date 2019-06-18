Безбилетный пассажир ударил кондуктора трамвая камнем по голове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Пассажир трамвая в Днепре ударил кондуктора камнем по голове после того, как отказался платить за проезд. Об этом сообщил заместитель Днепровского городского главы Михаил Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову. Изловлен", - сообщил Лысенко.
Напомним, в столице сотрудница прокуратуры попала под трамвай.