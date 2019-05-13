Во Львове трамвай сбил девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня около 12.50 произошло ДТП с участием пассажира и трамвая маршрута № 4, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Причину, все обстоятельства и виновника ДТП устанавливает следствие.
"По предварительным признакам и свидетельствам очевидцев, пешеход пыталась перебежать через пешеходный переход на противоположную сторону, однако трамвай, как раз уезжал от остановки, был уже слишком близко. Как следствие, произошло столкновение.
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Скорая помощь, прибывшая на место ДТП, доставила пострадавшую в 8-ю клиническую больницу. На месте происшествия работала полиция и служба безопасности движения ЛКП "Львивелектротранс". Причину, все обстоятельства и виновника ДТП установит следствие", - сообщил Иван Бондарь, представитель ЛКП "Львивелектротранс".
По информации 8-й городской клинической больницы, девушку после осмотра было отпущено домой.