У Львові трамвай збив дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні близько 12.50 сталася ДТП за участю пасажира та трамвая маршруту № 4, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Причину, усі обставини та винуватця ДТП встановлює слідство.
ʺЗа попередніми ознаками та свідченнями очевидців, пішохід намагалась перебігти через пішохідний перехід на протилежну сторону, однак трамвай, що якраз від’їздив від зупинки, був уже надто близько. Як наслідок, трапилось зіткнення.
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Швидка допомога, що прибула на місце ДТП, доправила потерпілу до 8-ї клінічної лікарні. На місці події працювала поліція та служба безпеки руху ЛКП ʺЛьвівелектротрансʺ. Причину, усі обставини та винуватця ДТП встановить слідствоʺ, — повідомив Іван Бондар, речник ЛКП ʺЛьвівелектротрансʺ.
За інформацією 8-ї міської клінічної лікарні, дівчину після огляду було відпущено додому.