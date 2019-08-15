У чергах на західному кордоні стоять понад 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Станом на 15:00 понад 200 транспортних засобів стоять у чергах на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, ще 60 – на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, передає УНН із посиланням на пресслужбу західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Так, на кордоні з Угорщиною у чергах стоїть така кількість транспортних засобів: "Тиса" – 120, "Дзвінкове" – 40, "Косино" – 20, "Лужанка" – 0, "Вилок" – 50.
На кордоні зі Словацькою Республікою спостерігаються черги на "М.Березний" – 20 автомобілів, "Ужгород" – 40 автомобілів.
На кордоні з Польщею черга спостерігається на пункті пропуску "Краковець" – 70 автомобілів.
Водночас, черг на кордоні з Румунією та Молдова не зафіксовано.
Нагадаємо, сьогодні зранку на КПВВ в районі проведення ООС у чергах стояли 210 автомобілів.