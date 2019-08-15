В очередях на западной границе стоят более 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. По состоянию на 15:00 более 200 транспортных средств стоят в очередях на пунктах пропуска на границе с Венгрией, еще 60 - на пунктах пропуска на границе со Словакией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Так, на границе с Венгрией в очередях стоит такое количество транспортных средств: "Тиса" - 120, "Звонково" - 40, "Косино" - 20, "Лужники" - 0, "Вилок" - 50.
На границе со Словацкой Республикой наблюдаются очереди на "г.Березное" - 20 автомобилей, "Ужгород" - 40 автомобилей.
На границе с Польшей очередь наблюдается на пункте пропуска "Краковец" - 70 автомобилей.
В то же время, очереди на границе с Румынией и Молдова не зафиксированы.
Напомним, сегодня утром на КПВВ в районе проведения ООС в очередях стояли 210 автомобилей.