Ситуація на КПВВ на Донбасі: понад 200 автівок у чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Зранку в четвер, 15 серпня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах стояли 210 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 15/50; "Новотроїцьке" – 20/40; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що всі КПВВ на лінії розмежування, окрім контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", в якому пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється з 6:00 до 18:00, функціонують у штатному режимі - з 6:00 до 20:00.
Учора пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 42,1 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.
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