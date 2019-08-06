Район проведення ООС відвідала делегація Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Військовий аташе при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урса Сульсера відвідав район проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку прес-служби операції у Facebook.
“Військовий аташе при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урса Сульсера побував на КПВВ „Золоте“, де був проінформований про особливості роботи всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду в межах Донецької і Луганської областей, порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, аташе відвідав один з військових госпіталів у районі проведення операції Об’єднаних сил. Іноземний гість ознайомився з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим.
Також, делегація провела зустріч з керівництвом Луганської обласної державної адміністрації, представниками неурядової організації “Восток SOS”, співробітниками Служби безпеки України та представниками ОБСЄ.
Нагадаємо, 26 липня делегація США на чолі з спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення ООС.