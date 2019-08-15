Ситуация на КПВВ на Донбассе: более 200 автомобилей в очередях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Утром в четверг, 15 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях стояли 210 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 15/50; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения, кроме контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", в котором пропуск лиц через линию разграничения осуществляется с 6:00 до 18:00, функционируют в штатном режиме - с 6:00 до 20:00.
Вчера пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 42,1 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, военный атташе при Посольстве Швейцарии в Украине полковник Урса Сульсер посетил район проведения операции Объединенных сил.