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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134023 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126967 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129360 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153042 просмотра

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Ситуация на КПВВ на Донбассе: более 200 автомобилей в очередях

Ситуация на КПВВ на Донбассе: более 200 автомобилей в очередях

Киев  •  УНН

 • 7760 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Утром в четверг, 15 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях стояли 210 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 15/50; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения, кроме контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", в котором пропуск лиц через линию разграничения осуществляется с 6:00 до 18:00, функционируют в штатном режиме - с 6:00 до 20:00.

Вчера пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 42,1 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, военный атташе при Посольстве Швейцарии в Украине полковник Урса Сульсер посетил район проведения операции Объединенных сил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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