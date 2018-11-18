У чергах на пунктах пропуску на Донбасі застрягли 155 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні вранці на пунктах пропуску на Донбасі зібралися у чергах 155 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 0/60; „Мар’їнка“ — 0/45; „Новотроїцьке“ — 0/20; „Гнутове“ — 0/30”, — йдеться у повідомленні.
Загалом учора через КПВВ прослідувало 35,7 тисячі осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів.
Через КПВВ “Майорське” — 8266 осіб та 1055 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8585 осіб та 1510 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7578 осіб та 1480 транспортних засобів; “Гнутове” — 3710 осіб та 1015 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 7630 осіб.
Нагадаємо, прикордонники виявили у стальних трубах понад 2,6 тис. пачок сигарет.