В очередях на пунктах пропуска на Донбассе застряли 155 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня утром на пунктах пропуска на Донбассе собрались в очередях 155 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 0/30", - говорится в сообщении.
Всего вчера через КПВВ последовало 35,7 тысячи человек и более 5 тысяч транспортных средств.
Через КПВВ "Майорское" - 8266 человек и 1055 транспортных средств; "Марьинка" - 8585 человек и 1510 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7578 человек и 1480 транспортных средств; "Гнутово" - 3710 человек и 1015 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7630 человек.
Напомним, пограничники обнаружили в стальных трубах более 2,6 тыс. пачек сигарет.