В очередях на пунктах пропуска на Донбассе застряли 155 автомобилей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106061 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112383 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149648 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144331 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136393 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128192 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171044 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118087 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В очередях на пунктах пропуска на Донбассе застряли 155 автомобилей

В очередях на пунктах пропуска на Донбассе застряли 155 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 12927 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня утром на пунктах пропуска на Донбассе собрались в очередях 155 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 0/30", - говорится в сообщении.

Всего вчера через КПВВ последовало 35,7 тысячи человек и более 5 тысяч транспортных средств.

Через КПВВ "Майорское" - 8266 человек и 1055 транспортных средств; "Марьинка" - 8585 человек и 1510 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7578 человек и 1480 транспортных средств; "Гнутово" - 3710 человек и 1015 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7630 человек.

Напомним, пограничники обнаружили в стальных трубах более 2,6 тыс. пачек сигарет.

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