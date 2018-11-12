Прикордонники виявили у стальних трубах понад 2,6 тис. пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Під час огляду вантажного автомобіля “MAN” прикордонники Львівського загону знайшли понад 2,6 тисячі пачок сигарет, які були заховані у стальних трубах для трубопроводів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Як розповіли у прес-службі, під час огляду вантажного автомобіля “MAN”, що прибув в пункт пропуску “Рава-Руська”, прикордонники Львівського загону знайшли приховану контрабанду. 58-річний водій, громадянин України, заховав понад 2,6 тисячі пачок сигарет у стальних трубах для трубопроводів, які знаходились у передній частині причепа. Вартість товару склала близько 92,4 тисячі гривень.
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Крім того, додали прикордонники, у пункті пропуску “Угринів” у легковому автомобілі “Mitsubishi” польської реєстрації знайшли під заднім сидінням пасажирського сидіння схованих 190 пачок курива. Аналогічна ситуація зафіксована вчора в пункті пропуску “Ягодин”, коли під час оформлення легкового автомобіля “Mercedes” правоохоронці Луцького загону виявили у багажному відділенні близько 230 пачок тютюнових виробів на загальну суму близько 6,5 тисяч гривень.
Всі знайдені тютюнові вироби вилучено працівниками фіскальної служби для здійснення подальших правових дій.
Нагадаємо, два десятка контрабандистів, які прямували в Румунію, побили прикордонників.