Пограничники обнаружили в стальных трубах более 2,6 тыс. пачек сигарет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106909 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113820 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151484 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145681 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137044 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128485 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172081 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пограничники обнаружили в стальных трубах более 2,6 тыс. пачек сигарет

Пограничники обнаружили в стальных трубах более 2,6 тыс. пачек сигарет

Киев  •  УНН

 • 11500 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во время досмотра грузового автомобиля "MAN" пограничники Львовского отряда нашли более 2,6 тыс. пачек сигарет, которые были спрятаны в стальных трубах для трубопроводов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Как рассказали в пресс-службе, при осмотре грузового автомобиля "MAN", который прибыл в пункт пропуска "Рава-Русская", пограничники Львовского отряда обнаружили скрытую контрабанду. 58-летний водитель, гражданин Украины, спрятал более 2,6 тыс. пачек сигарет в стальных трубах для трубопроводов, которые находились в передней части прицепа. Стоимость товара составила около 92,4 тысячи гривен.

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Кроме того, добавили пограничники, в пункте пропуска "Угринов" в легковом автомобиле "Mitsubishi" польской регистрации нашли под задним сиденьем пассажирского сиденья скрытых 190 пачек курева. Аналогичная ситуация зафиксирована вчера в пункте пропуска "Ягодин", когда во время оформления легкового автомобиля "Mercedes" правоохранители Луцкого отряда обнаружили в багажном отделении около 230 пачек табачных изделий на общую сумму около 6500 гривен.

Все найденные табачные изделия изъяты работниками фискальной службы для осуществления дальнейших правовых действий.

Напомним, два десятка контрабандистов, направлявшихся в Румынию, избили пограничников.

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