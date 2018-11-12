Пограничники обнаружили в стальных трубах более 2,6 тыс. пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во время досмотра грузового автомобиля "MAN" пограничники Львовского отряда нашли более 2,6 тыс. пачек сигарет, которые были спрятаны в стальных трубах для трубопроводов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Как рассказали в пресс-службе, при осмотре грузового автомобиля "MAN", который прибыл в пункт пропуска "Рава-Русская", пограничники Львовского отряда обнаружили скрытую контрабанду. 58-летний водитель, гражданин Украины, спрятал более 2,6 тыс. пачек сигарет в стальных трубах для трубопроводов, которые находились в передней части прицепа. Стоимость товара составила около 92,4 тысячи гривен.
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Кроме того, добавили пограничники, в пункте пропуска "Угринов" в легковом автомобиле "Mitsubishi" польской регистрации нашли под задним сиденьем пассажирского сиденья скрытых 190 пачек курева. Аналогичная ситуация зафиксирована вчера в пункте пропуска "Ягодин", когда во время оформления легкового автомобиля "Mercedes" правоохранители Луцкого отряда обнаружили в багажном отделении около 230 пачек табачных изделий на общую сумму около 6500 гривен.
Все найденные табачные изделия изъяты работниками фискальной службы для осуществления дальнейших правовых действий.
Напомним, два десятка контрабандистов, направлявшихся в Румынию, избили пограничников.