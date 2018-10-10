Польські прикордонники за хабарі допомагали контрабандистам з України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Двох працівників Прикордонної служби Польщі із загону у Грубешові в Люблінському воєводстві звинуватили у хабарництві. Вони передавали інформацію контрабандистам цигарок з України, передає УНН з посиланням на "Польське радіо".
Повідомляється, що одного з прикордонників звинуватили в скоєнні у 2016-2017 роках 47 злочинів прийняття майнової вигоди та перевищення повноважень або невиконання обов’язків у зв’язку з роботою контролера в автомобільному пункті пропуску в Зосині. Як пише видання, він підтримував постійний контакт з громадянами України, полегшуючи їм перетин кордону, зазвичай за отримання фінансової вигоди або її обіцянки.
Мандрівники проходили кордон без черги та без перевірки. Прикордонника звинувачено також у спробі підкупу іншого співробітника Прикордонної служби та підбуренні його до співпраці з особами, що займаються контрабандою цигарок.
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Обох прикордонників також звинувачено у тому, що у квітні 2017 року вони передавали інформацію, зокрема, про розташування патрулів Прикордонної служби особам, які незаконно переправляли цигарки з України через прикордонну річку Буг.
Прикордонникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на Волині у вагонах з рудою виявлено 17 тис. пачок сигарет, які намагалися контрабандою вивезти до Польщі.