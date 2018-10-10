Польские пограничники за взятки помогали контрабандистам из Украины

Сообщается, что одного из пограничников обвинили в совершении в 2016-2017 годах 47 преступлений принятия имущественной выгоды и превышении полномочий или невыполнение обязанностей в связи с работой контроллера в автомобильном пункте пропуска в Зосин. Как пишет издание, он поддерживал постоянный контакт с гражданами Украины, облегчая им пересечение границы, обычно за получение финансовой выгоды или ее обещания.



Путешественники проходили границу без очереди и без проверки. Пограничник обвиняется также в попытке подкупа другого сотрудника Пограничной службы и подстрекательстве его к сотрудничеству с лицами, занимающимися контрабандой сигарет.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поляки незаконно переправили в свою страну почти две тысячи украинцев



Оба пограничника также обвинено в том, что в апреле 2017 года они передавали информацию, в частности, о расположении патрулей пограничной службы лицам, которые незаконно переправляли сигареты из Украины через пограничную реку Буг.

Пограничникам грозит до 10 лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, на Волыни в вагонах с рудой выявлено 17 тыс. пачек сигарет, которые пытались контрабандой вывезти в Польшу.



