Польские пограничники за взятки помогали контрабандистам из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Двух работников Пограничной службы Польши из отряда в Грубешове в Люблинском воеводстве обвинили во взяточничестве. Они передавали информацию контрабандистам сигарет из Украины, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Сообщается, что одного из пограничников обвинили в совершении в 2016-2017 годах 47 преступлений принятия имущественной выгоды и превышении полномочий или невыполнение обязанностей в связи с работой контроллера в автомобильном пункте пропуска в Зосин. Как пишет издание, он поддерживал постоянный контакт с гражданами Украины, облегчая им пересечение границы, обычно за получение финансовой выгоды или ее обещания.
Путешественники проходили границу без очереди и без проверки. Пограничник обвиняется также в попытке подкупа другого сотрудника Пограничной службы и подстрекательстве его к сотрудничеству с лицами, занимающимися контрабандой сигарет.
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Оба пограничника также обвинено в том, что в апреле 2017 года они передавали информацию, в частности, о расположении патрулей пограничной службы лицам, которые незаконно переправляли сигареты из Украины через пограничную реку Буг.
Пограничникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, на Волыни в вагонах с рудой выявлено 17 тыс. пачек сигарет, которые пытались контрабандой вывезти в Польшу.