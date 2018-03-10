У вагонах з рудою до Польщі намагалися вивезти 17 тис. пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Волині у вагонах з рудою виявлено 17 тис. пачок сигарет, які намагалися контрабандою вивезти до Польщі. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Чергову партію курива виявили прикордонники Львівського загону сьогодні вранці у залізничному пункті пропуску „Володимир-Волинський“, що на Волині”, — йдеться у повідомленні.
Контрабандні сигарети прикордонники знайшли у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Загалом охоронці кордону вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок. Акцизних марок на сигаретах не було.
Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.
Як повідомляв УНН, на Сумщині затримано громадянина Молдови, який намагався вивезти до Росії колекцію старовинних монет.