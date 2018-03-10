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В вагонах с рудой в Польшу пытались вывезти 17 тыс. пачек сигарет

В вагонах с рудой в Польшу пытались вывезти 17 тыс. пачек сигарет

Киев  •  УНН

 • 12865 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. На Волыни в вагонах с рудой выявлено 17 тыс. пачек сигарет, которые пытались контрабандой вывезти в Польшу. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Очередную партию курева обнаружили пограничники Львовского отряда сегодня утром в железнодорожном пункте пропуска "Владимир-Волынский" на Волыни", - говорится в сообщении.

Контрабандные сигареты пограничники нашли в трех вагонах с рудой в поезде, что следовал в Республику Польша. В общем пограничники изъяли 34 ящика сигарет, а это 17 тыс. пачек. Акцизных марок на сигаретах не было.

Изъятый ​​товар будет передан сотрудникам фискальной службы.

Как сообщал УНН, в Сумской задержан гражданин Молдовы, который пытался вывезти в Россию коллекцию старинных монет.

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