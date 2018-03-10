В вагонах с рудой в Польшу пытались вывезти 17 тыс. пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На Волыни в вагонах с рудой выявлено 17 тыс. пачек сигарет, которые пытались контрабандой вывезти в Польшу. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Очередную партию курева обнаружили пограничники Львовского отряда сегодня утром в железнодорожном пункте пропуска "Владимир-Волынский" на Волыни", - говорится в сообщении.
Контрабандные сигареты пограничники нашли в трех вагонах с рудой в поезде, что следовал в Республику Польша. В общем пограничники изъяли 34 ящика сигарет, а это 17 тыс. пачек. Акцизных марок на сигаретах не было.
Изъятый товар будет передан сотрудникам фискальной службы.
Как сообщал УНН, в Сумской задержан гражданин Молдовы, который пытался вывезти в Россию коллекцию старинных монет.