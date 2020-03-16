У Чехії ввели загальнонаціональний карантин до 24 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Чеський уряд прийняв рішення ввести з понеділка в республіці загальнонаціональний карантин, який триватиме до 06:00 за центральноєвропейським часом (07:00 за часом Києва) 24 березня. Про це повідомив журналістам у неділю прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, передає УНН.
“Ми прийняли рішення обмежити вільне пересування громадян і перешкодити поширенню коронавірусу (в Чехії)”, — підкреслив Бабіш.
У зв’язку з карантином на більш пізній термін переносяться вибори в Сенат (верхню палату парламенту) Чехії. При спілкуванні громадянам пропонується триматися один від одного на відстані двох метрів, щоб не допустити передачі інфекції. Для посилення контролю над кордонами на них розміщені додатково дві тисячі військовослужбовців і 400 митників.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.