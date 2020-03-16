В Чехии ввели общенациональный карантин до 24 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Чешское правительство приняло решение ввести с понедельника в республике общенациональный карантин, который продлится до 06:00 по центральноевропейскому времени (07:00 по времени Киева) 24 марта. Об этом сообщил журналистам в воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает УНН.
“Мы приняли решение ограничить свободное передвижение граждан и помешать распространению коронавируса (в Чехии)”, — подчеркнул Бабиш.
В связи с карантином на более поздний срок переносятся выборы в Сенат (верхнюю палату парламента) Чехии. При общении гражданам предлагается держаться друг от друга на расстоянии двух метров, чтобы не допустить передачи инфекции. Для усиления контроля над границами на них размещены дополнительно две тысячи военнослужащих и 400 таможенников.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.