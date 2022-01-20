У Чехії сталося зіткнення сорока автомобілів через сильний снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сильний снігопад, що обрушився на Чехію, спричинив аварію 40-ка автомобілів і повністю перекрив одну з основних автомагістралей недалеко від столиці Праги в четвер. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.
Деталі
Поліція повідомила, що близько 40 легкових та вантажних автомобілів брали участь у наїзді, який стався за 33 км на південний захід від столиці на трасі D5.
D5 є одним із двох основних маршрутів, що пов'язують Прагу з Німеччиною. Він буде закритий протягом кількох годин.
За даними регіональної рятувальної служби, постраждали щонайменше шестеро людей. Двох із них було доставлено вертольотами до лікарні у Празі.
Чеський гідрометеорологічний інститут попередив, що у Чехії у четвер очікується снігопад.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США та Канаду накрив "історичний" зимовий шторм