В Чехии произошло столкновение сорока автомобилей из-за сильного снегопада
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сильный снегопад обрушился на Чехию, повлек за собой аварии 40-ка автомобилей и полностью перекрыл одну из основных автомагистралей недалеко от столицы Праги в четверг. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Полиция сообщила, что около 40 легковых и грузовых автомобилей принимали участие в наезде, который произошел за 33 км на юго-запад от столицы на трассе D5.
D5 является одним из двух основных маршрутов, что связывает Прагу с Германией. Он будет закрыт в течение нескольких часов.
По данным региональной спасательной службы, пострадали по меньшей мере шесть человек. Двое из них были доставлены вертолетами в больницу в Праге.
Чешский гидрометеорологический институт предупредил, что в Чехии в четверг ожидается снегопад.
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