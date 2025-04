США та Канаду накрив "історичний" зимовий шторм

Деталі

Найбільша концентрація відключень електроенергії відбулася у середньоатлантичному штаті США Західна Вірджинія, а також у південно-східних штатах Північної та Південної Кароліни та Джорджії.

Було скасовано понад 1700 рейсів усередині США та з них, на додаток до 3000 напередодні.

За даними канадського урядового веб-сайту, значна частина канадських провінцій Квебек та Онтаріо опинилася під загрозою зимового шторму та хуртовин.

У Торонто очікується 60 сантиметрів снігу – "історичний шторм для міста", – написав головний метеоролог канадського телеканалу Global News Ентоні Фарнелл.

Багато шкіл було закрито, а шкільні автобуси не ходили в Квебеку та на півдні Онтаріо, включаючи район Торонто. Студенти повинні були повернутися до класів у понеділок в обох провінціях після канікул.

Національна метеорологічна служба США (NWS) заявила раніше, що очікує, що шторм "сьогодні повільно вщухне", але сніг продовжить йти весь вечір у Верхньому Нью-Йорку та Новій Англії.

Агентство повідомило, що найсильніший снігопад було зафіксовано в Аштабулі, штат Огайо.

Додамо

На думку вчених, зміна клімату може стати основним фактором для екстремальних погодних явищ, таких як снігові бурі, а також для смертоносних повеней, тайфунів та аномальної спеки.

Раніше цього місяця на північному сході США спостерігався сніговий хаос. Коли північний схід накрила буря, сотні автомобілістів понад 24 години застрягли на головній автомагістралі, що веде до Вашингтона.

VIDEO: Snow and strong winds have caused disruption in Toronto and on the US east coast as millions were forced to stay at home, schools were closed and public transport routes interrupted pic.twitter.com/tUg4cXLOT2

— AFP News Agency (@AFP) January 18, 2022