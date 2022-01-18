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США и Канаду накрыл "исторический" зимний шторм

США и Канаду накрыл "исторический" зимний шторм

Киев • УНН

 • 39572 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сильный зимний шторм накрыл снегом часть Северной Америки и восточное побережья Канады, нарушив движение транспорта и привел к отключению электричество в тысячах домов. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Самая большая концентрация отключений электроэнергии произошло в среднеатлантическом штате США Западная Вирджиния, а также в юго-восточных штатах Северной и Южной Каролины и Джорджии.

Было отменено более 1700 рейсов внутри США и из них, в дополнение к 3000 накануне.

По данным канадского правительственного веб-сайта, значительная часть канадских провинций Квебек и Онтарио оказалась под угрозой зимнего шторма и метели.

В Торонто ожидается 60 сантиметров снега - "исторический шторм для города", - написал главный метеоролог канадского телеканала Global News Энтони Фарнелл.

Многие школы были закрыты, а школьные автобусы не ходили в Квебеке и на юге Онтарио, включая район Торонто. Студенты должны были вернуться в классы в понедельник в обеих провинциях после каникул.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) заявила ранее, что ожидает, что шторм "сегодня медленно стихнет, но снег продолжит идти весь вечер в Верхнем Нью-Йорке и Новой Англии.

Агентство сообщило, что сильнейший снегопад был зафиксирован в Аштабуле, штат Огайо.

Добавим

По мнению ученых, изменение климата может стать основным фактором для экстремальных погодных явлений, таких как снежные бури, а также для смертоносных наводнений, тайфунов и аномальной жары.

Ранее в этом месяце на северо-востоке США наблюдался снежный хаос. Когда северо-восток накрыла буря, сотни автомобилистов более 24 часов застряли на главной автомагистрали, ведущей в Вашингтон.

VIDEO: Snow and strong winds have caused disruption in Toronto and on the US east coast as millions were forced to stay at home, schools were closed and public transport routes interruptedpic.twitter.com/tUg4cXLOT2

— AFP News Agency (@AFP)January 18, 2022

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