У Чехії передали до суду справу Нелі Ліскової, яка називала себе “консулом днр” та закликала до “деукраїнізації та денацифікації"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Чеська поліція завершила досудове розслідування щодо “почесного консула” так званої “днр” Нелі Ліскової та передала справу до суду. Про це повідомила поліція Чехії на офіційному акаунті у соцмережі Х, пише УНН.
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“Кримінальні слідчі завершили скорочене досудове провадження у справі і передали справу прокурору разом зі звітом про результати провадження. Останній подав клопотання про покарання підозрюваного до Регіонального суду Праги за злочин, пов’язаний з розпалюванням ненависті до групи осіб або обмеженням їхніх прав і свобод”, — йдеться у дописі поліції.
Нагадаємо
Ліскова була притягнута до відповідальності за розпалювання ненависті до групи людей. Вона закликала в соцмережах до “деукраїнізації та денацифікації Чехії”.
Правоохоронці з'ясували, що Ліскова була членом партії “Соціал-демократи” і в 2014 році брала участь у муніципальних виборах в Остраві.
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Після того очолювала об’єднання “представницький центр донецької народної республіки” і називала себе “почесним консулом днр в Україні”. Організація була розпущена судом у 2017 році через незаконну діяльність.