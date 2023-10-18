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Перевів бізнес “під рф”: управитель “Епіцентрів” на Донеччині 8 років отримував зарплату від Герег - ЗМІ

Київ • УНН

 • 270563 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Компанії “Епіцентр” і “Нова лінія”, якими володіють народний депутат України Олександр Герега та його дружина Галина Герега, з 2014 року і до кінця липня 2022 року щомісячно виплачували зарплату Геннадію Гальчуку — колишньому директорові гіпермаркету “Епіцентр” у Макіївці, який залишився на окупованій частині Донеччини і продовжив управляти створеною замість “Епіцентрів” мережею “Галактика”, передає УНН із посиланням на розслідування “Схем”.

Перевів бізнес “під рф”: управитель “Епіцентрів” на Донеччині 8 років отримував зарплату від Герег - ЗМІ

Деталі

За даними журналістів, за ці роки Гальчук регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію та фінансував партію Герег. При цьому “Галактики” під його керівництвом співпрацювали з адміністраціями угруповання “ДНР”, а у 2023 році сам Гальчук став депутатом від провладної російської партії “Єдина Росія” в результаті проведення незаконних виборів на окупованій Донеччині.

Зарплатні відомості, які журналісти отримали з двох непов’язаних між собою джерел у податкових органах України, свідчать про те, що Гальчук продовжив перебувати у штаті українських компаній Герег і після окупації Донбасу, і після 24 лютого 2022 року. “Нова Лінія” та “Епіцентр” регулярно нараховували Геннадію Гальчуку зарплату аж до липня 2022 року.

У матеріалах розслідування зазначено, що після 2014 року Геннадій Гальчук публічно комунікував співпрацю із підконтрольними росії адміністраціями в окупації. У 2019-му разом із так званими міністром промисловості і міністеркою соціальної політики угруповання “ДНР” урочисто відкривав другий гіпермаркет “Галактика” у Донецьку.

У 2022 році Гальчук очолив “регіональне відділення” всеросійської організації “Деловая Россия”, а в серпні 2023-го отримав посаду у владних органах угруповання “ДНР”. Ватажок угруповання Денис Пушилін включив Гальчука до складу Інвестиційного комітету. Крім цього, восени 2023 року Гальчук балотувався від провладної російської партії “Єдина Росія” під час псевдовиборів у Макіївці і був оголошений депутатом, додає видання.

Разом із тим, Гальчук не втрачав зв’язку із Києвом — він регулярно приїжджав із окупації на підконтрольну Україні територію. Про це свідчать дані із записів про перехід через пропускні пункти на Донеччині, які журналісти дістали через джерела, які мають до них доступ. У 2019 році, наприклад, Гальчук перетинав ці КПП щомісяця, в окремі місяці — по декілька разів.

Також, відповідно до даних НАЗК, у 2016 році Геннадій Гальчук фінансував партію “За конкретні справи”, яку заснували Олександр та Галина Гереги, зазначено у розслідуванні.

Офіційних відповідей на запити до Галчука та головного офісу “Епіцентру” журналісти не отримали.

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