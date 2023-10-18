Перевел бизнес "под рф": управляющий "Эпицентров" в Донецкой области 8 лет получал зарплату от Герег - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Компании “Эпицентр” и “Новая линия”, которыми владеют народный депутат Украины Александр Герега и его жена Галина Герега, с 2014 года и до конца июля 2022 года ежемесячно выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку — бывшему директору гипермаркета “Эпицентр” в Макеевке, который остался на оккупированной части Донецкой области и продолжил управлять созданной вместо “Эпицентров” сетью “Галактика”, передает УНН с ссылкой на расследование “Схем”.
Детали
По данным журналистов, за эти годы Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию и финансировал партию Герег. При этом “Галактики” под его руководством сотрудничали с администрациями группировки “ДНР”, а в 2023 году сам Гальчук стал депутатом от провластной российской партии “Единая Россия” в результате проведения незаконных выборов на оккупированной Донетчине.
Зарплатные сведения, которые журналисты получили из двух не связанных между собой источников в налоговых органах Украины, свидетельствуют о том, что Гальчук продолжил находиться в штате украинских компаний Герег и после оккупации Донбасса, и после 24 февраля 2022 года. “Новая Линия” и “Эпицентр” регулярно начисляли Геннадию Гальчуку зарплату вплоть до июля 2022 года.
В материалах расследования указано, что после 2014 года Геннадий Гальчук публично коммуницировал сотрудничество с подконтрольными россии администрациями в оккупации. В 2019-м вместе с так называемыми министром промышленности и министром социальной политики группировки “ДНР” торжественно открывал второй гипермаркет “Галактика” в Донецке.
В 2022 году Гальчук возглавил “региональное отделение” всероссийской организации “Деловая Россия”, а в августе 2023-го получил должность в властных органах группировки “ДНР”. Главарь группировки Денис Пушилин включил Гальчука в состав Инвестиционного комитета. Кроме этого, осенью 2023 года Гальчук баллотировался от провластной российской партии “Единая Россия” во время псевдовыборов в Макеевке и был объявлен депутатом, добавляет издание.
Вместе с тем, Гальчук не терял связи с Киевом — он регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом свидетельствуют данные из записей о переходе через пропускные пункты в Донецкой области, которые журналисты получили через источники, имеющие к ним доступ. В 2019 году, например, Гальчук пересекал эти КПП ежемесячно, в отдельные месяцы — по несколько раз.
Также, согласно данным НАПК, в 2016 году Геннадий Гальчук финансировал партию “За конкретные дела”, которую основали Александр и Галина Гереги, указано в расследовании.
Официальных ответов на запросы к Галчуку и главному офису “Эпицентра” журналисты не получили.