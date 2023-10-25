В Чехии передали в суд дело Нели Лисковой, которая называла себя "консулом днр" и призывала к "деукраинизации и денацификации"

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“Уголовные следователи завершили сокращенное досудебное производство по делу и передали дело прокурору вместе с отчетом о результатах производства. Последний подал ходатайство о наказании подозреваемого в Региональный суд Праги за преступление, связанное с разжиганием ненависти к группе лиц или ограничением их прав и свобод”, — говорится в сообщении полиции.

Напомним

Лискова была привлечена к ответственности за разжигание ненависти к группе людей. Она призывала в соцсетях к “деукраинизации и денацификации Чехии”.

Правоохранители выяснили, что Лискова была членом партии “Социал-демократы” и в 2014 году участвовала в муниципальных выборах в Остраве.

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После того возглавляла об’объединение “представительский центр донецкой народной республики” и называла себя “почетным консулом днр в Украине”. Организация была распущена судом в 2017 году из-за незаконной деятельности.