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У Чехії прогнозують падіння врожаю хмелю майже на 25% через посуху

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Посуха, нестача вологи й спека знизять урожай хмелю в Чехії майже на 25%. Альфа-кислот буде менше, а зрошення має лише чверть плантацій.

У Чехії прогнозують падіння врожаю хмелю майже на 25% через посуху

Цього року чеські хмелярі прогнозують зниження врожайності хмелю майже на 25% порівняно із середніми багаторічними показниками. Також очікується нижчий вміст альфа-кислот, що визначають якість сировини. Про це журналістам в Оборі-у-Лоун під час відвідин хмелярських господарств під час збирання врожаю повідомили голова правління Спілки хмелярів Чеської Республіки Іржі Сметани та міністр сільського господарства Мартін Шебестіан, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

До початку жнив аграрії прогнозували падіння обсягів урожаю на 20%. Негативно вплинули на врожай затяжна посуха, дефіцит вологи і високі температури. При цьому системами зрошення обладнано лише чверть усіх хмелярських плантацій у Чехії.

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За словами Сметани, рівень вмісту в хмелі альфа-кислот залежить насамперед від погодних умов: "Вони формуються безпосередньо в шишці хмелю, і вплинути на цей процес практично неможливо. Єдиним способом підвищити вміст цих речовин і, головне, врожайність є штучний полив. Підприємства, які мали достатні технічні можливості і запаси води, перебувають у поточному році нехай не в ідеальному, але в більш вигідному становищі порівняно з іншими".

Системи штучного поливу встановлені приблизно на чверті хмелярських плантацій країни.

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Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Чехія