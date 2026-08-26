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В Чехии прогнозируют падение урожая хмеля почти на 25% из-за засухи

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Засуха, нехватка влаги и жара снизят урожай хмеля в Чехии почти на 25%. Альфа-кислот будет меньше, а орошение есть лишь на четверти плантаций.

В Чехии прогнозируют падение урожая хмеля почти на 25% из-за засухи

В этом году чешские хмелеводы прогнозируют снижение урожайности хмеля почти на 25% по сравнению со средними многолетними показателями. Также ожидается более низкое содержание альфа-кислот, определяющих качество сырья. Об этом журналистам в Оборе-у-Лоуне во время посещения хмелеводческих хозяйств в период сбора урожая сообщили председатель правления Союза хмелеводов Чешской Республики Иржи Сметана и министр сельского хозяйства Мартин Шебестиан, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

До начала уборочной кампании аграрии прогнозировали падение объемов урожая на 20%. Негативно на урожай повлияли продолжительная засуха, дефицит влаги и высокие температуры. При этом системами орошения оборудована лишь четверть всех хмелеводческих плантаций в Чехии.

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По словам Сметаны, уровень содержания альфа-кислот в хмеле зависит прежде всего от погодных условий: "Они формируются непосредственно в шишке хмеля, и повлиять на этот процесс практически невозможно. Единственным способом повысить содержание этих веществ и, главное, урожайность является искусственный полив. Предприятия, которые имели достаточные технические возможности и запасы воды, в текущем году находятся пусть не в идеальном, но в более выгодном положении по сравнению с другими".

Системы искусственного полива установлены примерно на четверти хмелеводческих плантаций страны.

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Антонина Туманова

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