Засуха в Европе вынуждает фермеров досрочно использовать зимние запасы кормов

Охватившая Европу засуха вынуждает животноводческие хозяйства на несколько месяцев раньше начинать использовать запасы кормов на зиму, поскольку высохшие пастбища и повреждённые посевы сокращают доступность кормов. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

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Как отмечает издание, это лето сопровождается лесными пожарами и жарой. По официальным данным, около 38% территории ЕС страдает от засухи, в том числе 14,8% сельскохозяйственных угодий и 14,5% лесов.

Засуха наносит значительный ущерб европейскому сельскому хозяйству, влияя на всё — от производства оливкового масла и вина до ключевых кормовых культур, таких как кукуруза и подсолнечник. Франция, один из крупнейших производителей кукурузы в ЕС, ожидает самый низкий урожай с 1980 года.

Для животноводческих хозяйств наиболее острой проблемой являются корма. Высохшие пастбища сократили возможности выпаса скота в некоторых частях Западной и Центральной Европы, тогда как слабые урожаи делают альтернативные корма менее доступными и более дорогими.

Фермеры и правительства реагируют на ситуацию по-разному: досрочно открывают запасы кормов на зиму, сокращают поголовье скота, ищут альтернативные корма, а в некоторых случаях смягчают правила ведения сельского хозяйства.

Франция использует запасы

Во Франции фермерский союз Confédération Paysanne, придерживающийся экологически ориентированных взглядов, предупредил о потере от 30% до 60% запасов кормов в зависимости от региона.

В союзе отметили, что ограниченный доступ к пастбищам, особенно в регионах, пострадавших или находящихся под угрозой лесных пожаров, затрудняет доступ к кормам.

В результате фермеры используют запасы, которые обычно сохраняют на осень и зиму, рассказал Euractiv Йоганн Барбе, президент федерации молочных фермеров FNPL.

"Если ситуация сохранится, мы рискуем остаться без кормов", — сказал он, добавив, что теперь фермеры ожидают урожая сахарной свёклы, жом которой можно использовать в качестве корма.

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Нехватка пастбищ также влияет на производство. Поскольку значительная часть летнего производства молока во Франции зависит от выпаса скота, высохшие пастбища привели к сокращению производства молока на 3–4%, отметил Барбе.

Фермеры, занимающиеся разведением крупного рогатого скота и ожидающие дефицита кормов, сокращают поголовье и отправляют больше животных на убой. Дополнительное предложение усиливает падение цен на мясо, начавшееся ещё до лета.

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В Испании фермеры также сталкиваются с высыханием пастбищ и ростом стоимости кормов.

"В мае мы уже наблюдали температуру 32–35°C", — рассказал Хуан Луис Дельгадо из фермерского союза ASAJA.

Хотя зимние осадки были относительно достаточными, ранняя жара привела к высыханию пастбищ и сокращению доступности воды.

Дельгадо также обратил внимание на слабые урожаи зерновых и соломы в Испании и других странах, что привело к росту стоимости кормов. По его словам, ограничения экспорта, связанные с заболеваниями животных, создают дополнительное давление на цены.

"Мы исходили из хорошего года благодаря открытым рынкам. Почти впервые это было прибыльно", — сказал он.

Подготовка к следующей засухе

В Баварии, Германия, власти смягчили правила для органических хозяйств, разрешив им покупать обычные корма из-за "катастрофических" обстоятельств. Такая возможность предусмотрена законодательством ЕС.

Ирландия оценивает проблему, прежде чем решить, нужны ли дополнительные меры. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу запасов кормов на зиму правительство попросило фермеров рассчитать свои потребности.

Министр сельского хозяйства Мартин Гейдон заявил в среду, что дальнейшие шаги будут зависеть от результатов опроса, которые должны быть получены в конце этого месяца.

По данным брюссельского аналитического центра Farm Europe, приоритетом является подготовка к повторению засух и сложных летних сезонов.

"Нам нужны как чрезвычайный план, так и инвестиционный план, чтобы не допустить отставания европейского сельского хозяйства и повысить его устойчивость", — сказал Euractiv генеральный секретарь организации Люк Верне.

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