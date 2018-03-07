У Чечні розбився вертоліт спецслужб республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У середу, 7 березня, в Чечні вертоліт Мі-8 однієї зі спецслужб зазнав аварії, в результаті якої загинули щонайменше п'ятеро осіб. Про це повідомило виданню РІА "Новини" джерело в силових структурах республіки, передає УНН.
"За попередніми даними, впав вертоліт однієї зі спецслужб, загинули щонайменше п'ять осіб з дев'яти, які перебували на борту", - сказав співрозмовник агентства.
За його інформацією, вертоліт впав в ущелину Хангіхой в Ітум-Калінському районі. Причини з'ясовуються.
Як повідомляв УНН, 6 березня у Сирії на аеродромі Хмеймім під час заходу на посадку зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. Внаслідок аварії загинуло 39 осіб, повідомили в Міноборони РФ.