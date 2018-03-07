В Чечне разбился вертолет спецслужб республики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В среду, 7 марта, в Чечне вертолет Ми-8 одной из спецслужб потерпел крушение, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил изданию РИА "Новости" источник в силовых структурах республики, передает УНН.
"По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли по меньшей мере пять человек из девяти, находившихся на борту", - сказал собеседник агентства.
По его информации, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.
Как сообщал УНН, 6 марта в Сирии на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. В результате аварии погибли 39 человек, сообщили в Минобороны РФ.