У Чаді відбувся протест проти хунти: загинув поліцейський, є поранені

Деталі

Один поліцейський був убитий після того, як поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протест проти правлячої хунти, яка відхилилася від затвердженого маршруту.

Вакіт Тамма звинуватив поліцію у використанні надмірної сили і сказав, що близько 20 людей отримали поранення, в тому числі деякі — живими патронами.

Цитата

“Ця жорстокість з боку правоохоронців є тим більш неприйнятною, оскільки марш був мирним і, крім того, санкціонованим”, — йдеться у повідомленні.

Додатково

Коаліція громадянського суспільства Вакіт Тамма попросила прихильників вийти на вулиці, щоб денонсувати Перехідну військову раду (CMT), яка захопила владу у квітні.

За оцінками, близько 1200 осіб взяли участь у протесті, тоді як поліція заявила, що їх було близько 100.

Що було раніше

Військова рада Чаду оголосив про призначення на посаду глави уряду 54-річного політика Альбера Пахімі Падака, який займав пост прем’єр-міністра з лютого 2016 по травень 2018 року.

Раніше стало відомо про загибель президента Ідрісса Дебі Ітно в бою з загонами повстанців з “Фронту за зміни і згоду в Чаді”.

Після цього була сформована перехідна військова рада з 15 вищих офіцерів на чолі з сином президента Махаматом Ідріссом Ітно. Дія конституції країни була припинена, одночасно були розпущені парламент і уряд. При цьому військові оголосили, що перехідний період триватиме в Чаді 18 місяців і завершиться проведенням демократичних виборів в оновлені державні структури.

68-річний Дебі почав своє 30-річне правління в країні в 1990 році в результаті військового перевороту, його перебування при владі вважалося одним з найдовших серед інших лідерів Африки.

Відзначимо, Чад — один з ключових учасників боротьби з джихадистами в Африці. Франція, яка також зацікавлена ​​в боротьбі з терористами в регіоні, підтримує стабільну владу в країні і неодноразово допомагала Дебі утримати владу.