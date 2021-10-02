У Чаді відбувся протест проти хунти: загинув поліцейський, є поранені

Що було раніше
Військова рада Чаду оголосив про призначення на посаду глави уряду 54-річного політика Альбера Пахімі Падака, який займав пост прем’єр-міністра з лютого 2016 по травень 2018 року.
Раніше стало відомо про загибель президента Ідрісса Дебі Ітно в бою з загонами повстанців з “Фронту за зміни і згоду в Чаді”.
Після цього була сформована перехідна військова рада з 15 вищих офіцерів на чолі з сином президента Махаматом Ідріссом Ітно. Дія конституції країни була припинена, одночасно були розпущені парламент і уряд. При цьому військові оголосили, що перехідний період триватиме в Чаді 18 місяців і завершиться проведенням демократичних виборів в оновлені державні структури.
68-річний Дебі почав своє 30-річне правління в країні в 1990 році в результаті військового перевороту, його перебування при владі вважалося одним з найдовших серед інших лідерів Африки.
Відзначимо, Чад — один з ключових учасників боротьби з джихадистами в Африці. Франція, яка також зацікавлена в боротьбі з терористами в регіоні, підтримує стабільну владу в країні і неодноразово допомагала Дебі утримати владу.