В Чаде состоялся протест против хунты: погиб полицейский, есть раненые

Что было раньше
Военный совет Чада объявил о назначении на должность главы правительства 54-летнего политика Альбера Пахими Падака, занимавший пост премьер-министра с февраля 2016 по май 2018 года.
Ранее стало известно о гибели президента Идрисса Деби Итно в бою с отрядами повстанцев из “Фронта за перемены и согласие в Чаде”.
После этого была сформирована переходная военный совет из 15 высших офицеров во главе с сыном президента Махаматом Идрисса Итно. Действие конституции страны была приостановлена, одновременно были распущены парламент и правительство. При этом военные объявили, что переходный период продлится в Чаде 18 месяцев и завершится проведением демократических выборов в обновленные государственные структуры.
68-летний Деби начал свое 30-летнее правление в стране в 1990 году в результате военного переворота, его пребывание у власти считалось одним из самых длинных среди других лидеров Африки.
Отметим, Чад — один из ключевых участников борьбы с джихадистами в Африке. Франция, которая также заинтересована в борьбе с террористами в регионе, поддерживает стабильную власть в стране и неоднократно помогала Деби удержать власть.