В Чаде состоялся протест против хунты: погиб полицейский, есть раненые

Детали

Один полицейский был убит после того, как полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протест против правящей хунты, которая отклонилась от утвержденного маршрута.

Вакит Тамма обвинил полицию в использовании чрезмерной силы и сказал, что около 20 человек получили ранения, в том числе некоторые — живыми патронами.

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“Эта жестокость со стороны правоохранителей есть тем более неприемлемой, поскольку марш был мирным и, кроме того, санкционированным”, — говорится в сообщении.

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Коалиция гражданского общества Вакит Тамма попросила сторонников выйти на улицы, чтобы денонсировать Переходный военный совет (CMT), которая захватила власть в апреле.

По оценкам, около 1200 человек приняли участие в протесте, тогда как полиция заявила, что их было около 100.