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В Чаде состоялся протест против хунты: погиб полицейский, есть раненые

В Чаде состоялся протест против хунты: погиб полицейский, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 15519 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В столице Чада Нджамене состоялся протест против правящей хунты, где погиб один полицейский и около десяти человек получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Один полицейский был убит после того, как полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протест против правящей хунты, которая отклонилась от утвержденного маршрута.

Вакит Тамма обвинил полицию в использовании чрезмерной силы и сказал, что около 20 человек получили ранения, в том числе некоторые — живыми патронами.

Цитата

“Эта жестокость со стороны правоохранителей есть тем более неприемлемой, поскольку марш был мирным и, кроме того, санкционированным”, — говорится в сообщении.

Дополнительно

Коалиция гражданского общества Вакит Тамма попросила сторонников выйти на улицы, чтобы денонсировать Переходный военный совет (CMT), которая захватила власть в апреле.

По оценкам, около 1200 человек приняли участие в протесте, тогда как полиция заявила, что их было около 100.

Что было раньше

Военный совет Чада объявил о назначении на должность главы правительства 54-летнего политика Альбера Пахими Падака, занимавший пост премьер-министра с февраля 2016 по май 2018 года.

Ранее стало известно о гибели президента Идрисса Деби Итно в бою с отрядами повстанцев из “Фронта за перемены и согласие в Чаде”.

После этого была сформирована переходная военный совет из 15 высших офицеров во главе с сыном президента Махаматом Идрисса Итно. Действие конституции страны была приостановлена, одновременно были распущены парламент и правительство. При этом военные объявили, что переходный период продлится в Чаде 18 месяцев и завершится проведением демократических выборов в обновленные государственные структуры.

68-летний Деби начал свое 30-летнее правление в стране в 1990 году в результате военного переворота, его пребывание у власти считалось одним из самых длинных среди других лидеров Африки.

Отметим, Чад — один из ключевых участников борьбы с джихадистами в Африке. Франция, которая также заинтересована в борьбе с террористами в регионе, поддерживает стабильную власть в стране и неоднократно помогала Деби удержать власть.

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