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У будівлях на Майдані знайшли близько 10 куль, якими розстрілювали людей у 2014 році - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Під час альпіністських обстежень будівель поблизу Майдану Незалежності у Києві додатково знайдено і вилучено близько 10 куль, які призначалися для вбивства активістів Революції Гідності у лютому 2014 року. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.

“Це було зроблено, щоб знайти кулі у будівлях, де слідчі навіть не бачили отворів. І ця робота на сьогодні дала результат — кулі вилучили і кулі, на відміну від попередніх, які були сплющені, або був лише сердечник, якісні. Вони направлені на експертизу”, — сказав Горбатюк.

Він додав, що “знайшли десь не менше десятка" куль.

Як повідомляв УНН, за словами С.Горбатюка, перші вбивства на Майдані Незалежності у Києві у січні 2014 року не розкриті, але перспектива на розкриття є.

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