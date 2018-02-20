В зданиях на Майдане нашли около 10 пуль, которыми расстреливали людей в 2014 году - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во время альпинистских обследований зданий возле Майдана Независимости в Киеве дополнительно обнаружено и изъято около 10 пуль, которые предназначались для убийства активистов Революции Достоинства в феврале 2014 года. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Это было сделано, чтобы найти пули в зданиях, где следователи даже не видели отверстий. И эта работа на сегодняшний день дала результат - пули изъяли, и пули, в отличие от предыдущих, которые были сплющенные или был только сердечник, качественные. Они направлены на экспертизу", - сказал С.Горбатюк.
Он добавил, что "нашли где-то не меньше десятка" пуль.
Как сообщал УНН, по словам С.Горбатюка, первые убийства на Майдане Незалежности в Киеве в января 2014 года не раскрыты, но перспектива на раскрытие есть.