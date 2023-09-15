У Бучі 17-річна дівчина потрапила під потяг: травми були несумісні з життям
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У п’ятниці у Бучі на Київщині неповнолітня дівчина, перебіжаючі залізничні колії, потрапила під поїзд. Від отриманих травм вона загинула. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
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Зазначається, що подія сталася близько 18:20. За повідомленням очевидців, дівчина перебігала залізничну колію у невстановленому місці. У цей час підʼїжджав електропотяг. Неповнолітня жителька міста Рівне отримала травми несумісні з життям.
Нагадаємо
На Київщині в Обухові сталась ДТП за участі автомобілів «Skoda» та «Ford». Внаслідок зіткнення постраждала водійка машини «Skoda», 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою та пасажир автомобіля «Ford».