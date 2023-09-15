В Буче 17-летняя девушка попала под поезд: травмы были несовместимы с жизнью

Детали

Отмечается, что происшествие произошло около 18:20. По сообщению очевидцев, девушка перебегала железнодорожные пути в неустановленном месте. В это время подъезжал электропоезд. Несовершеннолетняя жительница города Ровно получила травмы несовместимые с жизнью.

Напомним

На Киевщине в Обухове произошло ДТП с участием автомобилей «Skoda» и «Ford». В результате столкновения пострадала водитель машины «Skoda», 10-летняя девочка, которая была пассажиркой и пассажир автомобиля «Ford».