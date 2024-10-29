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У британському замку знайшли "приголомшливу кількість" "відьомських знаків"

Київ • УНН

 • 16628 перегляди

В Gainsborough Old Hall виявили близько 20 різьблених ритуальних знаків та написів, включаючи рідкісні прокляття. Серед знахідок - символи для захисту від демонів, знаки Діви Марії та перевернуте ім'я власника замку.

У британському замку знайшли "приголомшливу кількість" "відьомських знаків"

"Приголомшливу кількість" "різьблених ритуалів" і "відьомських знаків" виявили на об'єкті культурної спадщини у Великій Британії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

English Heritage заявила, що виявлення знаків у Gainsborough Old Hall у в англійському графстві Лінкольншир було "одним із найвідоміших" серед усіх 400 об'єктів.

Було виявлено близько 20 різьблених зображень, що вигравірували на стінах, деякі з яких, як вважають, ловлять демонів і закликають Діву Марію про захист.

Керівник відділу зі збору коштів благодійної організації Кевін Бут сказав: "Дивно, що через сторіччя дивовижні старовинні будинки, які знаходяться під нашою опікою, все ще зберігають секрети, які чекають на своє відкриття".

Протягом останніх двох років волонтер English Heritage Рік Беррі наносив на карту різьблення на території майна Тюдорів.

Його дослідження виявило "рідкісні прокляті написи", які, на думку English Heritage, повинні були бути зроблені приблизно в той час, коли Gainsborough Old Hall володів Вільям Гікман. В одному з написів ім'я Гікмана написано перевернутим.

Gainsborough Old Hall було продано лондонському купцю Вільяму Гікману в 1596 році.

English Heritage стверджує: "Вважалося, що практика спотворення імені проклинає особу".

За даними благодійної організації, прокляття раніше не було помічено на жодному з її об'єктів.

Беррі також знайшов знаки у крилі для прислуги.

English Heritage заявила, що були "написи, які, як вважають, захоплюють демонів, і знаки Марії, які, як дехто вважає, закликає Діву Марію для захисту", а також було знайдено п’ятикутник.

"Попри сучасні конотації, спочатку він використовувався для захисту від зла", - вказують в організації.

Старий зал Гейнсборо був збудований сером Томасом Бургом між 1460 та 1480 роками. Крім різьблення, у залі було виявлено близько 100 слідів випалення.

English Heritage заявила, що колись уважалося, що знаки захищають від вогню.

Але чому саме в Old Hall так багато захисних різьблених знаків, залишається загадкою, зазначив Бут.

Як побачити зомбі: інструкція29.10.24, 16:03 • 102717 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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