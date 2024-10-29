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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В британском замке нашли "ошеломляющее множество" "ведьминских знаков"

Киев  •  УНН

14:42 • 4333 просмотра

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В Gainsborough Old Hall обнаружили около 20 резных ритуальных знаков и надписей, включая редкие проклятия. Среди находок - символы для защиты от демонов, знаки Девы Марии и перевернутое имя владельца замка.

"Ошеломляющее множество" "резных ритуалов" и "ведьминских знаков" обнаружили на объекте культурного наследия в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

English Heritage заявила, что обнаружение знаков в Gainsborough Old Hall в английском графстве Линкольншир было "одним из самых известных" среди всех 400 объектов.

Было обнаружено около 20 резных изображений, выгравированных на стенах, некоторые из которых, как полагают, ловят демонов и призывают Деву Марию о защите.

Руководитель отдела по сбору средств благотворительной организации Кевин Бут сказал: "Удивительно, что спустя столетия удивительные старинные дома, которые находятся под нашей опекой, все еще хранят секреты, которые ждут своего открытия".

В течение последних двух лет волонтер English Heritage Рик Берри наносил на карту резьбу на территории имущества Тюдоров.

Его исследование обнаружило "редкие проклятые надписи", которые, по мнению English Heritage, должны были быть сделаны примерно в то время, когда Gainsborough Old Hall владел Уильям Хикман. В одной из надписей имя Хикмана написано перевернутым.

Gainsborough Old Hall был продан лондонскому купцу Уильяму Хикману в 1596 году.

English Heritage утверждает: "Считалось, что практика искажения имени проклинает человека".

По данным благотворительной организации, проклятие ранее не было замечено ни на одном из ее объектов.

Берри также нашел знаки в крыле для прислуги.

English Heritage заявила, что были "надписи, которые, как полагают, захватывают демонов, и знаки Марии, которые, как некоторые считают, призывает Деву Марию для защиты", а также был найден пятиугольник.

"Несмотря на современные коннотации, изначально он использовался для защиты от зла", - указывают в организации.

Старый зал Гейнсборо был построен сэром Томасом Бургом между 1460 и 1480 годами. Кроме резьбы, в зале было обнаружено около 100 следов выжигания.

English Heritage заявила, что когда-то считалось, что знаки защищают от огня.

Но почему именно в Old Hall так много защитных резных знаков, остается загадкой, отметил Бут.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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