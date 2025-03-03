У Британії викрали та пошкодили єдиний постійний пам'ятник Паддінгтону

У Великій Британії, в місті Ньюбері, де народився творець легендарного персонажа Майкл Бонд, викрали та пошкодили улюблений місцевими жителями памʼятник ведмедика Паддінгтона.

Про це повідомляє Independent, пише УНН.

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Як повідомляється, скульптуру вкрали в ніч на суботу, 1 березня, а згодом її знайшли розбитою навпіл.

Пам’ятник ведмедика Паддінгтона відкрили у центрі Ньюбері в жовтні 2024 року напередодні виходу фільму "Пригоди Паддінгтона в Перу", і він швидко став популярним, особливо серед дітей.Поліція Темз-Веллі затримала двох 22-річних чоловіків за підозрою у крадіжці та вандалізмі.

Інспектор Алан Хокетт зазначив, що правоохоронці роблять усе можливе для розслідування злочину та відновлення статуї на її законному місці.

Я радий, що нам вдалося провести два арешти і повернути памʼятник, який ми зберігатимемо в безпеці і підтримаємо її відновлення на її законному місці на Нортбрук-стріт