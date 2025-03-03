У Британії викрали та пошкодили єдиний постійний пам'ятник Паддінгтону
Київ • УНН
У місті Ньюбері вандали викрали та розбили навпіл пам'ятник ведмедика Паддінгтона, встановлений у жовтні 2024 року. Поліція затримала двох 22-річних підозрюваних та планує відновити пошкоджену скульптуру.
У Великій Британії, в місті Ньюбері, де народився творець легендарного персонажа Майкл Бонд, викрали та пошкодили улюблений місцевими жителями памʼятник ведмедика Паддінгтона.
Про це повідомляє Independent, пише УНН.
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Як повідомляється, скульптуру вкрали в ніч на суботу, 1 березня, а згодом її знайшли розбитою навпіл.
Пам’ятник ведмедика Паддінгтона відкрили у центрі Ньюбері в жовтні 2024 року напередодні виходу фільму "Пригоди Паддінгтона в Перу", і він швидко став популярним, особливо серед дітей.Поліція Темз-Веллі затримала двох 22-річних чоловіків за підозрою у крадіжці та вандалізмі.
Інспектор Алан Хокетт зазначив, що правоохоронці роблять усе можливе для розслідування злочину та відновлення статуї на її законному місці.
Я радий, що нам вдалося провести два арешти і повернути памʼятник, який ми зберігатимемо в безпеці і підтримаємо її відновлення на її законному місці на Нортбрук-стріт
Спочатку по всій країні було встановлено 23 памʼятники ведмедика Паддінгтона, але Ньюбері виявився єдиним місцем, де дозволили залишити один з них назавжди. Лі Діллон, ліберальний демократ, депутат від Ньюбері, написав у пості на X, раніше Twitter:
Гірко бачити, що Паддінгтон у Ньюбері зазнав вандалізму. Він приносить стільки радості нашій спільноті. Вчора я зупинився, щоб сфотографувати його з родиною. Це безглузде руйнування так розчаровує
Сімʼя "Свинки Пеппи" чекає на поповнення: радісну новину повідомлять на День матері28.02.25, 17:20 • 159562 перегляди