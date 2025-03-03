В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону
Киев • УНН
В городе Ньюбери вандалы украли и разбили пополам памятник медвежонку Паддингтону, установленный в октябре 2024 года. Полиция задержала двух 22-летних подозреваемых и планирует восстановить поврежденную скульптуру.
В Великобритании, в городе Ньюбери, где родился создатель легендарного персонажа Майкл Бонд, украли и повредили любимый местными жителями памятник медвежонку Паддингтону.
Про это сообщает Independent, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, скульптуру украли в ночь на субботу, 1 марта, а затем ее нашли разбитой пополам.
Памятник медвежонку Паддингтону открыли в центре Ньюбери в октябре 2024 года накануне выхода фильма "Приключения Паддингтона в Перу", и он быстро стал популярным, особенно среди детей. Полиция Темз-Вэлли задержала двух 22-летних мужчин по подозрению в краже и вандализме.
Инспектор Алан Хокетт отметил, что правоохранительные органы делают все возможное для расследования преступления и восстановления статуи на ее законном месте.
Я рад, что нам удалось провести два ареста и вернуть памятник, который мы будем хранить в безопасности и поддержим его восстановление на его законном месте на Нортбрук-стрит.
Сначала по всей стране было установлено 23 памятника медвежонку Паддингтону, но Ньюбери оказался единственным местом, где разрешили оставить один из них навсегда. Ли Диллон, либеральный демократ, депутат от Ньюбери, написал в посте на X, ранее Twitter:
Грустно видеть, что Паддингтон в Ньюбери стал жертвой вандализма. Он приносит столько радости нашему сообществу. Вчера я остановился, чтобы сфотографироваться с ним с семьей. Это бессмысленное разрушение так разочаровывает.
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