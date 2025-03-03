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В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

Киев • УНН

 • 138976 просмотра

В городе Ньюбери вандалы украли и разбили пополам памятник медвежонку Паддингтону, установленный в октябре 2024 года. Полиция задержала двух 22-летних подозреваемых и планирует восстановить поврежденную скульптуру.

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании, в городе Ньюбери, где родился создатель легендарного персонажа Майкл Бонд, украли и повредили любимый местными жителями памятник медвежонку Паддингтону.

Про это сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

 Как сообщается, скульптуру украли в ночь на субботу, 1 марта, а затем ее нашли разбитой пополам. 

Памятник медвежонку Паддингтону открыли в центре Ньюбери в октябре 2024 года накануне выхода фильма "Приключения Паддингтона в Перу", и он быстро стал популярным, особенно среди детей. Полиция Темз-Вэлли задержала двух 22-летних мужчин по подозрению в краже и вандализме.

Инспектор Алан Хокетт отметил, что правоохранительные органы делают все возможное для расследования преступления и восстановления статуи на ее законном месте.

Я рад, что нам удалось провести два ареста и вернуть памятник, который мы будем хранить в безопасности и поддержим его восстановление на его законном месте на Нортбрук-стрит.

- отметил Хокетт.

Сначала по всей стране было установлено 23 памятника медвежонку Паддингтону, но Ньюбери оказался единственным местом, где разрешили оставить один из них навсегда. Ли Диллон, либеральный демократ, депутат от Ньюбери, написал в посте на X, ранее Twitter:

Грустно видеть, что Паддингтон в Ньюбери стал жертвой вандализма. Он приносит столько радости нашему сообществу. Вчера я остановился, чтобы сфотографироваться с ним с семьей. Это бессмысленное разрушение так разочаровывает.

Семья «Свинки Пеппы» ждет пополнения: радостную новость сообщат на День матери28.02.25, 17:20 • 159558 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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