В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании, в городе Ньюбери, где родился создатель легендарного персонажа Майкл Бонд, украли и повредили любимый местными жителями памятник медвежонку Паддингтону.

Про это сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, скульптуру украли в ночь на субботу, 1 марта, а затем ее нашли разбитой пополам.

Памятник медвежонку Паддингтону открыли в центре Ньюбери в октябре 2024 года накануне выхода фильма "Приключения Паддингтона в Перу", и он быстро стал популярным, особенно среди детей. Полиция Темз-Вэлли задержала двух 22-летних мужчин по подозрению в краже и вандализме.

Инспектор Алан Хокетт отметил, что правоохранительные органы делают все возможное для расследования преступления и восстановления статуи на ее законном месте.

Я рад, что нам удалось провести два ареста и вернуть памятник, который мы будем хранить в безопасности и поддержим его восстановление на его законном месте на Нортбрук-стрит.

Сначала по всей стране было установлено 23 памятника медвежонку Паддингтону, но Ньюбери оказался единственным местом, где разрешили оставить один из них навсегда. Ли Диллон, либеральный демократ, депутат от Ньюбери, написал в посте на X, ранее Twitter:

Грустно видеть, что Паддингтон в Ньюбери стал жертвой вандализма. Он приносит столько радости нашему сообществу. Вчера я остановился, чтобы сфотографироваться с ним с семьей. Это бессмысленное разрушение так разочаровывает.