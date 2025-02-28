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Семья «Свинки Пеппы» ждет пополнения: радостную новость сообщат на День матери

Киев • УНН

 • 159558 просмотра

Мама Свинка объявила о беременности в эфире Good Morning Britain. Специальный эпизод о пополнении в семье выйдет 30 марта, в День матери.

Семья «Свинки Пеппы» ждет пополнения: радостную новость сообщат на День матери

Популярный детский мультсериал "Свинка Пеппа" готовится к большим переменам: в семье главной героини появится еще один поросенок.

Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали 

По словам создателей шоу, особый эпизод, в котором семья Пеппы узнает радостную новость, выйдет в эфир в День матери - 30 марта.

Дошкольникам, которые ждут нового братика или сестричку, будет очень близка новая история и они смогут научиться справляться с новым жизненным этапом

 - рассказывает Эсра Кафер, старший вице-президент по стратегии франчайзинга и менеджменту компании Hasbro, владеющей франшизой «Свинка Пеппа».

В 2024 году мультфильм "Свинка Пеппа" отпразднует свое 20-летие, и Кафер говорит, что это будет идеальный момент для создателей шоу Невилла Эстли и Марка Бейкера, чтобы привнести "совершенно новую динамику" в семью.

Как и любой четырехлетний ребенок, Пеппа испытает все эмоции - радость, ревность, волнение и смущение, становясь старшей сестрой. Сталкиваться с новыми впечатлениями с уверенностью и любопытством - это то, что Пеппа умеет делать лучше всего

- говорит Кафер.

Мама Свинка официально подтвердила беременность в программе Good Morning Britain.

Ну, я рада сообщить, что наша семья становится еще больше, потому что... у нас будет еще один ребенок! Я должна родить летом, и мы все так взволнованы... Немного ошеломлены мыслью о том, что у меня будет трое детей младше пяти лет, которые повсюду бегают, но мы просто в полном восторге

- сказала она, показывая зрителям снимок.

Кроме того, новость уже дошла до Пеппы и Джорджа: "Мы не смогли долго держать это в секрете. Пеппа знала, что что-то происходит, а она такая любознательная - нам пришлось рассказать ей, пока она не лопнула!"

Каждый день они спрашивают меня, насколько большой ребенок, когда он появится, любит ли он грязные лужи и динозавров... Это никогда не прекращается!

- добавила мама Свинка.

Имя будущего малыша семья пока не выбрала.

Напомним,

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Алина Волянская

Алина Волянская

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